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Тонны боеприпасов и продовольствия: как колонны ВС РФ доставляют груз на передовую

Станислав Иващенко
Алиса Краузе
05:02 10.06.2022
Путь грузовиков, обеспечивающих военнослужащих на передовой пропитанием и боеприпасами, осложняют мины и снайперы ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Снаряды для ствольной артиллерии прячут среди стволов деревьев. Склад боеприпасов замаскирован в лесу. По объемам и виду загружаемых в «КамАЗы» мин и ракет офицеры понимают, как развивается ситуация на передовой.

«В последнюю неделю более интенсивно работает артиллерия наземная, и тем самым увеличились поставки боеприпасов для крупнокалиберных орудий», - объяснил начальник полевого склада Алексей.

Водители везут не только боекомплекты, но и топливо, смазку для орудий, воду и продукты. Рейсы ежедневные, отправление с рассветом.

Колонна с тоннами боеприпасов и продовольствия для бойцов вооруженных сил России, которые принимают участие в специальной военной операции, набирает скорость не менее 70 километров в час. Большая часть маршрута проходит по грунтовой дороге. Когда поднимается пыль, машины увеличивают дистанцию.

В дороге колонны попадают под артиллерийские обстрелы. Кузов и кабину грузовика Семена посекло осколками, а вот его боевым товарищам пришлось сложнее.

«По колесам стреляли им снайперы. Они на пустых колесах добирались. И отрывало колеса, и на мины наезжали», - поделился водитель Семен.

После первого в его жизни артналета, рассказывает Денис, в кабину повесил иконки. Второй знак судьбы он воспринял еще серьезнее - принял крещение после того, как в лесу нашел выброшенную Библию. Теперь возит священное писание с собой.

«Лежала просто в лесу. Думаю, знак. Особенно после мины... Прилетела в пятидесяти метрах. И не побило осколками, а просто взрывной волной закинуло в окоп», - рассказал водитель Денис.

Вера в бога, а зачастую и суеверия, на боевом пути военных водителей стоят наряду с уставом и правилами дорожного движения. Некоторые дают своим многотонным машинам шуточные прозвища.

«По кочкам скачет, хоть и колеса приспущены - вот я его и прозвал "Белкой"», - признался Семен.

В голове колонны едет бронетранспортер, экипаж которого следит за тем, что происходит впереди на земле. Затем идет наша машина с зенитной установкой в кузове. Эти ребята наблюдают за воздушным пространством, чтобы украинские вертолеты и беспилотники не летали вблизи колонны. Таким образом сорок машин с продовольствием и боеприпасами надежно прикрыты.

На обратном пути колонна едет не налегке. В зоне проведения спецоперации на Украине нет связи с родными: вместе с водителями бойцы с передовой передают весточки домой.

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