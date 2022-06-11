Победить в бою и спасти жизни: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Прапорщик Салим Чадамба, фельдшер

С первого дня проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик прапорщик Салим Чадамба самоотверженно оказывал помощь раненым бойцам и командирам.

Действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, Салим участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов. Оставляя позиции, радикалы вели ответный огонь по российским войскам, используя при этом минометы.

В ходе боя Салим, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь девяти раненым российским военнослужащим, после чего вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место и организовал маскировку.

После боя Салим, погрузив раненых на автомобиль, оперативно доставил их в полевой медицинский госпиталь, где тем была оказана квалифицированная медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия прапорщика Чадамба позволили спасти жизни раненым военнослужащим.