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Победить в бою и спасти жизни: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 11.06.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Победить в бою и спасти жизни: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Прапорщик Салим Чадамба, фельдшер

С первого дня проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик прапорщик Салим Чадамба самоотверженно оказывал помощь раненым бойцам и командирам.

Действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, Салим участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов. Оставляя позиции, радикалы вели ответный огонь по российским войскам, используя при этом минометы.

 В ходе боя Салим, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь девяти раненым российским военнослужащим, после чего вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место и организовал маскировку.

После боя Салим, погрузив раненых на автомобиль, оперативно доставил их в полевой медицинский госпиталь, где тем была оказана квалифицированная медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия прапорщика Чадамба позволили спасти жизни раненым военнослужащим.

© Минобороны России

Ефрейтор Олег Липатов

Ефрейтор Олег Липатов выполнял задачи по охране позиций зенитной ракетной батареи.

Продвигаясь по маршруту, Олег обнаружил диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов численностью более 15 человек. Оперативно оценив обстановку, Олег Липатов вызвал подкрепление и ввязался в бой с превосходящим числом противником.

Благодаря грамотно выбранным позициям и принципу внезапности Олег в ходе боя уничтожил более половины националистов, после чего, с прибытием усиления, окончательно разгромили диверсантов. Благодаря решительным действиям ефрейтора Липатова, а также его профессионализму удалось предотвратить скрытое нападение националистов на стартовую позицию зенитной ракетной батареи.

© Минобороны России

Матрос Даниил Доможилкин

Старший стрелок бригады морской пехоты Тихоокеанского флота матрос Даниил Доможилкин действовал в составе штурмового отряда, который вытеснял националистов из населенного пункта.

Продвигаясь по городу, отряд матроса Доможилкина обнаружил превосходящую по численности вооруженную группу украинских радикалов, оборудующих оборонительный рубеж. Несмотря на численное превосходство противника, было принято решение навязать бой неприятелю.

Вступив в бой одним из первых, Даниил метким огнем уничтожил более 10 националистов. Несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны противника, обнаруженная группа украинских боевиков была полностью ликвидирована.

Своими смелыми и решительными действиями матрос Доможилкин обеспечил стремительное наступление российских войск, что привело к освобождению населенного пункта. 

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