МО: РФ доставила на Украину почти 29 тысяч тонн гуманитарной помощи

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Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 632 человека, в том числе 2 878 детей. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению представителя российского оборонного ведомства, всего с начала специальной военной операции эвакуировано 1 772 921 человек, из которых 284 697 - дети, а государственную границу Российской Федерации пересекло 256 856 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки - 4 050.

«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 961,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 142 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки - четыре в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 448 тонн гуманитарной помощи», - заявил представитель МО РФ.

Как рассказал Михаил Мизинцев, 10 июня проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 361 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.



Кроме того отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

«Всего проверено: 2 966,42 га (в том числе за сутки – 24,63 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 17 543 взрывоопасных предмета, в том числе за сутки - 553», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении украинских Су-25, МиГ-29 и пяти беспилотников российскими ПВО. Кроме того, согласно заявлению МО РФ, были перехвачены четыре ракеты «Точка-У» и три снаряда РСЗО «Ураган».

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов