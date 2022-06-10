Осмотрят и дадут лекарство: как военные медики РФ помогают жителям Харьковской области

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В очереди в импровизированный кабинет терапевта в основном пенсионеры. Это их первый прием у врача за последние несколько месяцев. Действующая поликлиника работать перестала. В городе нет электричества, большая часть специалистов разъехалась. С медикаментами туго: продают их спекулянты с рук - по бешеным ценам.

«Нам пенсию не дают уже три месяца, четвертый. В доме копейки нема, хоть верьте, хоть не верьте. Как нам выживать, скажите, пожалуйста. Анальгин в аптеке - 50 гривен. Ну взяла, когда были гроши», - поделилась пенсионерка Марта Ивановна.

Набор необходимых лекарств получил каждый из полусотни пришедших на прием. Военные медики обещают: приезды в города и поселки Харьковской области, в том числе профильных специалистов, в ближайшее время сделают регулярными.

Местные говорят, что остро нуждаются в таких обследованиях. Прежде всего люди пожилые, с хроническими заболеваниями.

«Очень важны и пусть приезжают, как можно чаще. Особенно для пенсионеров это нужно. Большое им спасибо и здоровьечка», - высказалась местная жительница Анна Владимировна.

Основная проблема сейчас - наладить через местные органы власти оповещение населения. А в перспективе нужна организация постоянной медицинской помощи, восстановление работы фельдшерских пунктов в хуторах и поселках, а также открытие поликлиник и больниц в городах.

В Харьковскую область военные медики прибыли с очередным конвоем белых «КамАЗов». Несколько десятков тонн гуманитарной помощи привозят сюда регулярно, раз-два в неделю. В результате удалось сбить острый дефицит продуктов и бытовой химии.

Люди самоорганизовались. Благодаря сарафанному радио узнают о зашедшей в населенный пункт колонне и приходят помочь разгружать большегрузы. Участвуют даже женщины и подростки.

После выгрузки местные волонтеры фасуют консервы, макароны, муку, сахар и подсолнечное масло в продуктовые наборы и раздают их жителям - под роспись. Учет ведется строгий. Приезд военных медиков для местных не только помощь, которую давно ждали, говорят харьковчане: это еще один верный знак, что скоро вернется полноценная мирная жизнь.