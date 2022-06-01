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Военно-транспортной авиации России исполнился 91 год

06:15 01.06.2022
В первом полугодии 2022 года командование ВТА выполнило все поставленные задачи, включая переброску миротворческих сил в Республику Казахстан.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Первого июня исполняется 91 год Военно-транспортной авиации (ВТА). В настоящее время Военно-транспортная авиация является составной частью Воздушно-космических сил, является средством Верховного Главного командования Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для высадки воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки войск и выполнения других специальных задач.

К настоящему моменту командование ВТА имеет на вооружении самолеты Ил-76 различной модификации, Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-12, Ан-26 и другие. Всего в ВТА эксплуатируются более десяти различных типов воздушных судов.

В первом полугодии 2022 года командование ВТА выполнило все поставленные задачи, в том числе по переброске миротворческих контингентов стран ОДКБ из пунктов дислокации в Республику Казахстан и обратно в январе этого года. Для доставки миротворческих сил и эвакуации гражданского населения было выполнено более двухсот рейсов Ил-76 и Ан-124.

Общий налёт экипажей ВТА за зимний период обучения составил более тридцати двух тысяч часов. К самостоятельному выполнению задач подготовлено более тридцати молодых экипажей.

Материал подготовили: Максим Крюков и Олег Давыденков.

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