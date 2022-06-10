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Освобождая Донбасс: как ВС РФ и силы ЛНР укрепляются на ключевых позициях

Андрей Аркадьев
Валентин Гвоздев
18:15 10.06.2022
Еще один укрепрайон ВСУ в Луганской народной республике взят в окрестностях Тошковки. Корреспондент Валентин Гвоздев увидел, как устроен командный пункт противника изнутри.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Попаснянском районе на окрестностях Тошковки, чем ближе к населенному пункту, тем отчетливее слышна работа артиллерии. На блокпосту нашу машину останавливают, дальше дороги нет.

Вздымаются клубы дыма - это горит населенный пункт Тошковка. Дорога туда простреливается, прямо сейчас там идет танковый бой. Отчетливо слышны разрывы. Прилет был недалеко. Съемочной группе настоятельно рекомендуют отъехать на безопасное расстояние.

«Мы находимся на бывшем укрепрайоне ВСУ, так называемый 29-й блокпост, который долгое время не могли взять силы ЛНР. Отсюда хорошо виден ряд населенных пунктов, Тошковку, Попасную и Золотое, над всеми ними вздымается дым, значит бои идут практически по всей линии соприкосновения», - рассказал Гвоздев.

Боец 4-й бригады сил ЛНР ведет по позициям националистов. Съемочная группа идет след в след, по уже проверенным саперами тропам. Крохотная коморка со столом и парой коек - бывший командный пункт ВСУ. Стены утеплены, есть даже телевизор.

Блиндаж только снаружи обнесен деревом, внутри бетонные стены, толстые металлические двери, в таком укрытии не страшен даже артиллерийский обстрел. И таких блиндажей здесь десятки. Разминирование здесь пока провели не везде. На нашу удачу, в сторону передовой идет машина, нас соглашаются проводить поближе.

Новотошковку освободили больше месяца назад, однако, находиться здесь по-прежнему не безопасно. Населенный пункт практически полностью стерт с лица Земли, здесь не осталось ни одного уцелевшего дома. Можно увидеть башню, на ней была установлена камера, с помощью которой ВСУ наводили огонь артиллерии.

Новотошковка выглядит, как город-призрак, на улицах ни души. Только время от времени слышны разрывы. Наш проводник с позывным «Чапай» - командир противотанковой батареи, говорит, что сейчас у его подчиненных работы немного, в основном контрбатарейная борьба и поддержка пехоты. Пока мы работали на окраине поселка, где-то рядом с нами работают РСЗО, нужно спешить к машине. Только что отработала РСЗО, есть всего несколько минут, чтобы покинуть район, иначе прилетит «ответка».

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