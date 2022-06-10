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Удары по центру города: что известно об обстрелах Донецка украинскими войсками

Андрей Аркадьев
Владислав Кустов
18:42 10.06.2022
Артиллерия вооруженных формирований Украины бьет по Донецку и Макеевке. Их укрепрайон расположен в Авдеевке, откуда украинские войска ведут огонь.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обстрел Донецка велся с применением иностранной военной техники, сообщил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Мы находимся в самом центре Донецка, сюда снова пришелся удар, и в ночь бьют снарядами натовского образца, 155 мм калибра. Прилетело три таких», - сказал он.

Корреспондент показал здания, которые пострадали от обстрелов. Один из боеприпасов попал в квартиру жилого дома. Еще один попал в другое жилое здание, а третий разрушил бытовую постройку во дворе.

«Это самый центр города, здесь центральные бульвары, здание администрации. Пострадавших здесь сегодня нет, но на кадрах вы видите, каким сильным был взрыв в центре города», - отметил Кустов.

Он также рассказал, что сегодня двое погибли и троих ранило в Макеевке. Один из снарядов попал во двор жилого дома, на балконе в этот момент находилась женщина, ее зацепило осколком. Больше всего пострадал поселок Лидиевка на окраине Донецка.

Всего ВСУ выпустили по Донецку 115 снарядов. По словам Кустова, огонь ведется в основном с Авдеевки - это укрепрайон ВСУ.

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