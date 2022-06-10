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«Десоветизация по-молдавски»: власти страны понизили статус наград СССР

Марина Крижановская
Кристина Пастушкова
01:07 10.06.2022
Вскоре после окончания Дня Победы власти Молдавии приняли решение о понижении статуса советских наград, о соответственном снижении надбавок за них и о запрете на изготовление, распространение и ношение георгиевской ленты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Președinția Republicii Moldova YouTube
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Криулянский район Молдавии восьмого мая. Президент республики Майя Санду лично поздравляет ветерана Великой Отечественной Иоила Лупашко, которому скоро исполнится 100 лет.

«Поздравляю вас с наступающим Днем Победы и юбилеем. Спасибо за ваш героизм, за ваш подвиг. Желаю вам крепкого здоровья, живите долго», - пожелала ветерану молдавский президент.

Ровно через месяц правительство республики вносит изменения в законы страны. Нововведения резко понижают статус советских военных наград - Ордена Красного Знамени, Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, Красной Звезды, Славы и «За личное мужество».

До этого дня они были приравнены к высшей военной награде страны - ордену «Стефан Великий». Теперь они уравнены с более скромным знаком отличия - молдавским орденом «Вера в Отечество» 1-ой степени. В денежном эквиваленте это значит, что надбавка к пенсии награжденных советскими орденами снизится в пять раз: с 500 леев (1585 рублей) до 100 (чуть более 300 рублей).

Иоилу Лупашко, которого Майя Санду лично поздравляла с Днем Победы и 100-летним юбилеем, также урежут пенсию. Среди многочисленных наград ветерана - орден Отечественной войны 2-ой степени. Но по решению местных властей, его «ценность резко упала».

На фоне общественной критики один из авторов скандальных поправок - депутат парламента Молдавии Борис Маркоч - провел пресс-конференцию, во время которой разъяснил, зачем потребовалось снижать статус советских наград.

«Орден "Стефана Великого" давали за важнейшие сражения. Тем, кто действительно доблестно сражался ради независимости Молдовы. Не то, чтобы речь шла о деньгах, скорее о порядке в наградной системе, потому что в уставе Республики Молдова орден "Стефана Великого" - высшая награда. А орден Красной Звезды имеет красный флаг. Эти два знака отличия вообще не могут быть на одном уровне», - сказал депутат Парламента Республики Молдова Борис Маркоч.

Более подробно узнать о проводимой молдавскими властями политике борьбы с советским наследием и прошлым, о положении ветеранов и услышать мнение экспертов - куда идет современная Молдавия - можно в сюжете Кристины Пастушковой.

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