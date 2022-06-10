Путин поручил проводить в РФ открытые турниры с участием иностранных спортсменов

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В России будут проходить привлекательные с коммерческой стороны открытые спортивные турниры, в которых смогут принимать участие представители других стран. Такое поручение было отдано главой государства Владимиром Путиным правительству РФ.

Для реализации этого кабмину поручено усовершенствовать организацию и проведение всероссийских спортивных соревнований. Также, в соответствии с одним из пунктов перечня поручений президента, будут определены источники финансирования турниров, позволяющие обеспечивать спортсменов денежным вознаграждением.

От членов правительства будет ожидаться доклад по данному вопросу к концу месяца - 30 июня. Далее доклады будут производиться ежеквартально. Информация по поручению российского лидера размещена на сайте Кремля.