На Поклонной горе вручили «Мечи Победы» представителям городов воинской славы

Торжественное вручение «Мечей Победы» состоялось на Поклонной горе в Москве.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Главам сразу 45 российских городов воинской славы сегодня вручили памятные «Мечи Победы». Торжественная церемония прошла в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Золотые клинки были преподнесены как символ подвига защитников и жителей городов, которые проявили мужество и героизм во время нападения немецко-фашистких захватчиков.

В зале Славы присутствовали статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также сенаторы РФ. Традиция награждения таких городов появилась семь лет назад по инициативе Совета Федерации.

«Мечи Победы» вручную изготавливают российские мастера в Златоусте. Они весят около пяти килограммов и украшены растительным орнаментом и дарственной надписью.