Шойгу поздравил выпускников военных вузов и учебных центров

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Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратился к выпускникам военных вузов и военных учебных центров в связи с окончанием их срока обучения. Министр назвал этот день незабываемым и торжественным событием, отмечать которое, однако, выпускающиеся в 2022 году курсанты вынуждены в непростое для государства время.

По словам Шойгу, сегодня армия и флот выходят вперед в качестве основной опоры страны, а с работой офицеров связаны особенно высокие ожидания.

«Командиры всех рангов должны быть... верными присяге патриотами, способными выполнять сложные задачи в боевой обстановке», - заявил министр обороны.

Как обозначил Сергей Шойгу, военные командиры, в которых нуждается страна - это люди, которые могут повести подчиненных за собой и сберечь их жизни. Он выразил уверенность в том, что сегодняшние выпускники полностью соответствуют всем требованиям, и поблагодарил всех, кто был причастен к подготовке новых профессиональных кадров.