Дешевле пешком: как американцы реагируют на растущие цены на бензин

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Для полицейских штата Мичиган пришли новые вводные от шерифа: они теперь официально служат и защищают на удаленке. Помогать американцам правоохранители будут по телефону.

От некоторой части выездов пришлось отказаться - на бензин для патрульных машин просто нет денег: бюджет иссяк до срока. Чиновники не успевают за ростом цен на топливо. Так, всего за год они взлетели на два доллара за галлон в среднем по стране. А в некоторых штатах и того больше.

«Байден продолжает разрушать нашу экономику. Не знаю, где живете вы, но в моем штате цены на бензин такие высокие, что дешевле просто бегать», - обратился с заявлением сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди.

Новые топливные реалии и возможные альтернативы - шуточные и вполне серьезные - тема номер один на всех американских телеканалах. Так, политики, известные журналисты и рядовые граждане в этом вопросе на одной волне.

«Бензин в нашем штате еще никогда не стоил так дорого, как сейчас. Я могу начать ходить на работу пешком, но только живу далеко», - рассказала ведущая во время эфира на телеканале CBS News Philly.

Ей ответила корреспондент, сказав, что «я уже хожу пешком, давай, присоединяйся».

Но есть и те, кто всеобщего негодования не разделяет. Например, сенатор Дебби Стабенау от штата Мичиган, в котором полицейским уже не хватает бензина для нормальной работы.

Она заявила, что решение проблемы лежит прямо на поверхности: американцам следует пересесть с бензиновых машин на электрокары. Действительно просто, но только для тех, кто готов выложить за такую машину минимум 60 тысяч долларов.

«Я села в свой электромобиль и поехала из Мичигана до Вашингтона в прошлые выходные. И когда я проезжала мимо всех заправок с очередями, то думала о том, что мне неважно насколько дорогой на них бензин, ведь для моего электрокара необходима только розетка», - поделилась сенатор от штата Мичиган Дебби Стабенау.

То, что такие средства передвижения по карману далеко не всем американцам, говорят водители из Калифорнии. Там по-прежнему самые высокие цены на бензин - 6,70 долларов за галлон. Таких цен американцы еще не знали. А заправляться многим приходится несколько раз в неделю.

Более подробно о реакции простых американцев на растущие цены на топливо, о сравнении президентом Джо Байденом происходящего в стране «с чем-то потусторонним» в репортаже Андрея Лазарева.