С арктическим колоритом: как прошла генеральная репетиция парада Победы в Мурманске

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Раскатистое «Ура!» почти восьми сотен голосов звучит в честь Великой Победы. Ее 77-ой годовщины. Парадные расчеты начинают торжественный марш. Чеканят шаг перед пока еще пустой трибуной, где 9 мая будут ветераны, но уже под фотообъективами зрителей. На генеральной репетиции их всегда довольно много.

Гордость во взгляде нахимовцев. За себя, как участников парада, и за однокурсников. Тех, что в этом году впервые пройдут в парадном строю в Москве на Красной площади. Следом за нахимовцами маршируют северофлотцы. Арктические мотострелки под мелодию «Баллада о солдате», летчики под «Марш советских авиаторов», под «Катюшу» - женский парадный расчет. Оркестр берет все новые аккорды.

В это время боевые машины уже прогревают двигатели. Механик-водитель заводит Т-34 - легенду Великой Отечественной, танк, который называют «стальным кулаком» Красной армии. По сигналу сорваться с места готова и современная техника.

Особенно тщательно к параду готовили бронетехнику. Чтобы она не повредила дорожное покрытие в центре Мурманска, на гусеницы крепили специальные накладки. Саму машину, наш арктический танк Т-80БВМ, как и другую технику, заранее покрасили. И теперь она полностью готова к Параду. Старт с минуты на минуту.

Механики-водители, хотя и пытаются это скрыть, но заметно нервничают - ответственность слишком большая: не сплоховать, не заглохнуть, четко держать строй и параллельную прямую с рядом идущей техникой.

«Первый раз участвую в параде, волнительно, но ничего, я думаю, что мы справимся, все сделаем на отлично», - поделился своими впечатлениями участник парада.

В одном строю - вся мощь российской армии и флота. Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», бронетранспортеры, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». В парадном блеске одним своим видом демонстрируют боевую эффективность. Еще больше зрители увидят 9 мая. В небо взмоет авиация. Свои трапы откроют фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Калуга».