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В Военной академии связи имени Маршала Буденного освятили колокол для строящегося храма войск связи

Ян Брацкий
05:38 07.05.2022
Освещаемый колокол назван в честь Великомученника Георгия Победоносца и весит 270 килограммов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Санкт-Петербурге на территории Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного прошла церемония освящения колокола «Георгий Победоносец» для строящегося храма войск связи во имя Преподобного Сергия Радонежского.

На мероприятии присутствовали руководящий состав войск связи, командование, слушатели, курсанты и профессорско-преподавательский состав академии, ветераны, представители духовенства.

«За долгую историю существования России наша армия была и остается народной и вера идет с ней рука об руку», - заявил первый заместитель начальника Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Валерий Тишков.

Освещаемый колокол назван в честь Великомученника Георгия Победоносца. Вес колокола составляет 270 килограммов. Изготовлен он из колокольной бронзы. Колокол украшен барельефами с изображением образа Георгия Победоносца и текстами молитв. Работа над его изготовлением велась в Воронеже, откуда колокол был доставлен накануне. При создании барельефа использовался исключительно ручной труд.

Также сегодня в основание строящегося храма были заложены «именные кирпичики». Это строительный кирпич, на который наносится имя человека, внесшего пожертвование на строительство храма. Имена всех жертвователей вносятся в специальную церковную книгу для упоминания на каждом богослужении.

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