Историк рассказал о помощи «нейтральной» Швеции нацистам в годы войны

Со слов историка, официальный Стокгольм оказывал неоценимую помощь военно-промышленному комплексу Германии, а после Второй мировой войны финансировал нацистское подполье в Прибалтике.

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Швеция, объявившая себя нейтральной страной по итогам Версальского конгресса, никогда не была таковой. Особенно ярко это проявилось в годы Второй мировой войны, когда официальный Стокгольм поддержал нацистскую Германию. Об этом «Звезде» рассказал историк и публицист Александр Паныч.

«Долго нейтральной оставаться она не смогла, особенно после оккупации нацистской Германией Дании и Норвегии. Главным образом ее уступки касались экономического сотрудничества с Берлином. Основным источником сырья для военно-промышленного комплекса Германии во время войны как раз являлась нейтральная Швеция. Шведская железная руда содержала железа на 30% больше, чем руда, которая добывалась Германией на других территориях», - рассказал историк.

И если до начала войны экспорт шведской руды не превышал восемь миллионов тонн, то уже к 1943 году эти объемы превысили 10 миллионов тонн.

«Швеция не гнушалась торговлей с Германией подшипниками. Кроме того, она разрешила переброску по своей территории в Финляндию военной техники и живой силы. Кроме того, с самого начала войны нацистские конвои в Балтийском море сопровождали шведские суда, чтобы не допустить нападение на них советских подлодок», - уточнил Паныч.

После окончания войны Швеция продолжила финансировать коллаборантов и нацистское подполье в Прибалтике, напомнил историк. На территории Карелии сражались и шведские добровольцы в количестве более 900 человек. Таким образом, констатировал Паныч, государство не только не придерживалось нейтралитета - оно поощряло участие своих граждан в войне против Советского Союза.