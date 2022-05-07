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Энергия для Донбасса: какие перспективы появятся с полноценным запуском Луганской ТЭС

Алексей Алексеев
20:42 07.05.2022
С 2014 года многие предприятия ЛНР свернули часть производства, но теперь электроэнергия даст новый импульс промышленности.
Энергия для Донбасса: какие перспективы появятся с полноценным запуском Луганской ТЭС
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Луганская тепловая электростанция (ТЭС) в городе Счастье занимала второе место по мощности, когда была в составе Украины. Распределяла энергию на заводы и шахты, но с 2014 года поток электричества до Донбасса не доходил. С началом наступления ТЭС и вовсе простаивала. Сегодня после большой работы электроэнергия пошла в сеть.

«Запуск этой электростанции - это одно из звеньев того, что Донбасс возрождается, экономика республики возрождается, и это очень важно», - говорит глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

В республике с 2014 года многие предприятия свернули часть производства, но теперь своя электроэнергия даст новый импульс промышленности. Сейчас это самый мощный энергообъект в ЛНР. ТЭС полностью покрывает потребности, которые необходимы Луганщине, а излишки можно отправлять в Донецк или даже в Россию.

Перед тем, как покинуть станцию, Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали объект. Луганским саперам пришлось обследовать каждый метр огромной станции, только после этого сюда вернулись рабочие.

«Было много выведено из строя, потому что были попадания по открытым распределяющим устройствам, по электрической части, и поэтому было много неисправностей. Ну и по нашей тепловой части в связи с холодами было много поломок, в связи с низкой температурой многое пришлось восстанавливать. Многие процессы налаживать», рассказывает машинист энергоблока Сергей Понежа.

Из 15 энергоблоков пока запущен лишь один. Каждый из них способен выдавать по 200 мегаватт, это огромная перспектива для наращивания мощности. Только один энергоблок способен обеспечить энергией около 40 небольших городов или несколько предприятий.

Гул в помещениях ТЭС ждали давно. Предприятие заработало, но восстанавливать разрушенное придется еще долго. Разрушений на теплоэлектростанции хватает. Только разбившихся стекол нужно заменить сотни квадратных метров.

Прежний коллектив энергетиков удалось сохранить, а значит уже совсем скоро за первым энергоблоком заработают и другие. Электричества на Донбассе теперь хватит всем.

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