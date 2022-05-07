ВС РФ под Харьковом уничтожили крупные скопления военной техники из США и западных стран

Кроме этого, за день ВКС России поразили 42 района сосредоточения живой силы в районе Волчеяровки ЛНР.

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В Минобороны заявили, что Вооруженные Силы РФ под Харьковом уничтожили крупные скопления военной техники из США и западных стран.

«Оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран», - рассказал в ходе вечернего брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме этого, за день ВКС России поразили 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе Волчеяровки ЛНР, а также два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск ДНР.

Несколькими днями ранее Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что Украина потеряла 149 самолетов и 112 вертолетов с начала спецоперации. Кроме того, по его словам, были уничтожены 2 834 танка и других боевых бронированных машин, 325 установок РСЗО, 1 306 орудий и минометов, а также 2 646 единиц специальной автотехники.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина