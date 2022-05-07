Вид с борта Ил-76: как выглядела Москва во время генеральной репетиции Парада Победы

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» публикует кадры изнутри самолета Ил-76, который пролетел над Красной площадью на репетиции авиапарада ко Дню Победы. На борту побывал корреспондент канала Алексей Кошкин.

Всего из Тверской области взлетает четыре самолета. Три участника парада и один резервный борт. Лететь - 180 километров. Внутри места достаточно, чтобы загнать и перевозить на передовую два бронетранспортера.

«Подлетаем к Москве… Это головная машина и она пройдет над Красной площадью первой из самолетов! Сразу после строя боевых вертолетов. Экипаж управляет филигранно, и держит самолет на минимальной высоте 250-300 метров и скорости 470-500 километров в час», - рассказывает наш корреспондент.

Рядом по бокам пристраиваются еще два Ил-76 - образуется равносторонний треугольник. Такой фигурой транспортники красиво пройдут над Красной площадью.

«Под нами центр Москвы и Красная площадь! Видно, как с брусчатки еще съезжает боевая техника. Мы первые из самолетов», - докладывает Алексей Кошкин.

Среди самолетов, пролетающих над Москвой: истребители, бомбардировщики, перехватчики, транспортники и даже летающий командный пункт и стратегические ракетоносцы. Особое внимание - к заправщикам, в одном из которых находится наша съемочная группа. Они прямо над Красной площадью имитируют дозаправку в воздухе. Сразу за Москвой самолеты расходятся и держат курс на свои аэродромы. Их задействовано несколько по все стране. Всего в воздухе Ил-76 проведет примерно 2,5 часа и после вернется на родной аэродром в Тверской области.