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Washington Post узнала о закупках США для Украины ракет с лазерным наведением и беспилотников

Виктория Ивашечкина
18:28 07.05.2022
Как утверждает СМИ, вооружение, которое планируется закупить у американских производителей, Штаты еще не отправляли украинской стороне.
Washington Post узнала о закупках США для Украины ракет с лазерным наведением и беспилотников
© Фото: Wikimedia
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Пентагон расширяет поставки оружия и военной техники на Украину с помощью закупок у американских предприятий на $136 миллионов. Об этом сообщает газета The Washington Post. Издание утверждает, что речь идет о ракетах с лазерным наведением, беспилотниках, биноклях. 

Как подчеркивается, вооружение, которое планируется закупить у американских производителей, Штаты еще не отправляли на Украину. 

Новые закупки для Украины включают в себя высокоточные ракеты калибра 70 мм, которые можно запускать с вертолетов, а также ручные беспилотники Puma на $19,7 млн. Кроме этого, планируется поставить «дроны-камикадзе» Switchblade на $17,8 млн.

«Мы каждый день контактируем с производителями по мере роста наших запросов, и (администрация Джо Байдена - Прим.ред.) будет продолжать использовать все доступные инструменты для поддержки вооруженных сил Украины», - приводит издание слова заместителя главы Пентагона Билла ЛаПланте.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новой поставке военной помощи на Украину. По его словам, американские власти передадут Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Также президент напомнил, что средства, которые были выделены Конгрессом США на оказание военной помощи Украине, почти исчерпаны.

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