Под бомбежками сутки напролет: как сотрудники Туапсинского НПЗ помогали фронту в годы ВОВ

В преддверии 9 Мая сотрудники нефтебазы бережно сшивают лоскутки с именами тех, кто трудился на заводе в годы войны, в одно большое красное знамя.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли советские нефтяники. С самого начала войны важно было не подпустить врага ни к одной скважине, и в то же время обеспечить топливом Красную армию. В преддверии дня Победы на всех предприятиях «Роснефти» традиционно проходят памятные акции. Одну из них организовали на заводе в Туапсе, где в честь героев создали уникальное знамя.

Сержант Мельников, рядовой Поляков, танкист Тулаев и гвардии майор Попов. Эти фамилии заводчан и еще десятки других навсегда останутся в истории Туапсинского нефтекомплекса. В преддверии 9 Мая в одном из зданий нефтекомплекса «Роснефти» бережно сшивают лоскутки с именами тех, кто трудился на заводе в годы войны, в одно большое красное знамя. День Победы для заводчан, как и для всех россиян - особенный праздник.

Туапсинский нефтекомплекс был построен в конце 20-х годов прошлого века и представлял собой единую технологическую цепочку. Уже через несколько лет нефтекомплекс успешно справлялся со всеми своими задачами: завод перерабатывал 10-ю часть всей добываемой в Советском Союзе нефти. Обычная жизнь туапсинского предприятия коренным образом изменилась в декабре 41-го.

С первых дней войны на фронт было мобилизовано почти четверть заводчан. А уже к зиме 41-го года здесь осталась только пятая часть прежнего состава - в основном, женщины. Они были вынуждены работать по 12 часов, в три смены. Ведь продукция нефтебазы - бензин, соляра, авиационный керосин - имела первостепенное значение для фронта.

С начала войны город находился под постоянными ударами авиации противника. Поэтому в 42-м стратегически важный нефтеперегонный завод решили эвакуировать в глубокий тыл. Родная тетя Веры Поповой тогда только пришла на предприятие. Она рассказывала, что работали в то время сутки напролет, особенно, когда готовили завод к перебазированию на Каспий.

«Разобрали все вручную, по винтику, по гаечке, в том числе резервуары, все оборудование. Все погрузили на платформы и вывезли поездами», - рассказывает Вера Попова, ветеран Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

Клавдии Мельниковой в 41-м году исполнилось 14 лет и она работала в колхозе. Уже после войны она в Туапсе возглавляла ветеранскую организацию и от заводчан не раз слышала, как те даже во время бомбежек не прятались, а продолжали работать. Клавдия Мельникова держит в руках общую фотографию ветеранов Туапсинского нефтекомплекса «Роснефти».

«Сейчас только я. Из этого количества никого не осталось, все уже похоронены. Здесь никого в живых нет, кроме меня», - говорит ветеран морского терминала Туапсе, труженица тыла Мельникова.

В годы войны из резервуарных емкостей нефтебазы и днем, и ночью отгружались тысячи тонн авиабензина, дизельного, моторного топлива. Но бомбежки не прекращались. И тогда рабочие туапсинской базы придумали скрытный способ доставки горючего по морю.

«Сняли с колесных пар канистру железнодорожную, сделали ей в мастерских базы баласты и притапливали топливом настолько, чтобы из воды видна была горловина. И таким образом маленький буксир транспортировал ее до Геленджика, к примеру», - вспоминает научный сотрудник музея обороны Туапсе Иван Гридунов.

На этой мемориальной доске имена всех заводчан, кто не вернулся с той ужасной войны. Среди них Григорий Лебедев. Он и начинал строить этот уникальный комплекс, стал первым в большой заводской династии Лебедевых.

«В 29-м году завод уже построили. Маленький заводик. Он был механиком на заводе. Началась война и в 42-м году его забрали», - рассказывает ветеран Туапсинского нефтеперерабатывающего завода Николай Лебедев.

Работники Туапсинского нефтекомплекса, который сегодня входит в группу компаний «Роснефть», трепетно хранят память о своих героях.