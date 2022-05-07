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Абонентам ДНР и ЛНР выделили телефонный код российской системы нумерации

Анна Назайкина
14:21 07.05.2022
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что благодаря такому шагу удастся сделать более простым и качественным взаимодействие с РФ как для граждан ЛНР, так и для разных сфер жизни республики.
Абонентам ДНР и ЛНР выделили телефонный код российской системы нумерации
© Фото: Porapak Apichodilok, Pexels
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Абоненты ДНР и ЛНР с воскресенья, 7 мая, переходят на телефонный код российской системы нумерации +7. Об этом заявили лидеры народных республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«Сегодня абоненты республиканского оператора связи “Феникс” с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации... Считаю, что это очень хороший подарок ко Дню Победы жителям ДНР», - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Об этом важном решении рассказал также и глава Луганской Народной Республики. Пасечник заявил, что благодаря такому шагу удастся сделать более простым и качественным взаимодействие с РФ как для жителей ЛНР, так и для разных сфер жизни республики.

«Принято очередное важное решение. Нашей республике выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7 959», - говорится в сообщении на сайте лидера республики.

Ранее заместитель главы Министерства внутренних дел Александр Горовой сообщил, что водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств жителей ДНР и ЛНР и выходцев с Украины, прибывших в РФ, будут признаваться действительными на территории России.

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