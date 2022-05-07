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В Екатеринбурге состоялась генеральная репетиция парада Победы

Игнат Далакян
13:58 07.05.2022
В ходе генеральной репетиции к параду 9 мая на брусчатку главной площади уральской столицы вышло около 2,5 тысячи человек и более 50 единиц современной и исторической боевой техники.
© Видео: Пресс-служба ЦВО © Фото: Пресс-служба ЦВО
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Генеральная репетиция военного парада в ознаменование 77-ой годовщины Победы Великой Отечественной войне прошла в центре уральской столицы на площади 1905 года.

В ходе генеральной тренировки к параду 9 мая на брусчатку главной площади уральской столицы вышло около 2,5 тысячи человек и более 50 единиц современной и исторической боевой техники. В небе пролетели самолеты транспортной и оперативно-тактической авиации Ан-26, Ан-12, пассажирский самолет Ту-134, два самолета разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Также на зрительской трибуне присутствовало около 200 детей из социальных и медицинских учреждений Екатеринбурга и члены семей военнослужащих.

Всего в день Победы по главной площади уральской столицы торжественным маршем пройдут парадные расчеты, представляющие управление штаба и авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО), ветеранские объединения Свердловской области, мотострелковый полк танковой дивизии, железнодорожное соединение, подразделения Росгвардии, а также ГУ ФСИН по Свердловской области, Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России. Традиционно откроет торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Екатеринбургского Суворовского военного училища. Помимо пешего расчета в параде Победы примут участие экипажи современной и исторической военной техники, конные всадники в исторической военной форме кавалеристских частей Красной армии со знаменами соединений и воинских частей, сформированных в годы ВОВ на Урале.

В небе над Екатеринбургом пролетят экипажи оперативно-тактической и транспортной авиации ЦВО со знаменем Победы и портретами фронтовиков на борту летательных аппаратов.

Традиционно возглавит парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34-85 с бортовым номером 1-25. Боевая машина принимала участие в боевых действиях на Курской дуге, в освобождении Европы. В том числе 9 мая вниманию представителей СМИ, жителей и гостей уральской столицы будет представлена подвижная автоэкспозиция, посвященная основных вехам ВОВ, а также впервые одна платформа, посвященная участию Вооруженных Сил Российской Федерации в специальной военной операции на Украине. В заключение парада военнослужащие роты почетного караула и музыканты военного оркестра продемонстрируют показательные выступление и плац-концерт.

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