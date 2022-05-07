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В Париже началась инаугурация Эмманюэля Макрона

Игнат Далакян
12:30 07.05.2022
На церемонии инаугурации французского президента присутствует около 450 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В зале торжеств Елисейского дворца началась церемония инаугурации Эмманюэля Макрона, избранного президентом Франции на второй пятилетний срок.

На церемонии присутствует около 450 гостей.

Ранее Эманнюэль Макрон рассказал, во что намерен превратить Францию после победы на выборах. Среди основных направлений своей работы на следующие пять лет он выделил социальный и экологический проекты.

Напомним, что Эмманюэль Макрон по окончательным подсчетам результатов президентской гонки во Франции набрал 58,55% голосов. Его соперница Марин Ле Пен, согласно окончательным данным министерства обороны Франции, получила 41,45% голосов.

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