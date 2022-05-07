МО РФ: в Харьковской области уничтожено крупное скопление военной техники из США и Европы

По сообщению МО РФ, военная техника была уничтожена в районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области.

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В Харьковской области уничтожено крупное скопление военной техники ВСУ, поступившей от США и стран Европы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники», - заявил представитель МО РФ.

Ранее в Минобороны России сообщили что националисты под Харьковской областью насильно перевезли мирных граждан и провоцировали ВС РФ открыть по ним огонь. Согласно заявлению представителя российского оборонного ведомства, боевики в процессе своей провокации прикрывались людьми как «живым щитом».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов