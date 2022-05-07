МО РФ: над Изюмом перехвачены 3 украинские «Точки-У» и 9 реактивных снарядов РСЗО «Смерч»

Кроме того, российским средствам противовоздушной обороны удалось в течение ночи сбить еще 13 украинских БПЛА.

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Российские средств ПВО перехватили над Изюмом в Харьковской области три украинские ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов РСЗО «Смерч». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты “Точка-У” и девять реактивных снарядов системы залпового огня “Смерч”», - сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российским средствам противовоздушной обороны удалось в течение ночи сбить еще 13 украинских БПЛА.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.