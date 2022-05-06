В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Москвичей предупредили об аномальном холоде в День Победы

Анна Назайкина
08:58 06.05.2022
В утренние часы в городе к интенсивному дождю местами могут примешиваться и заряды мокрого снега, рассказал синоптик.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал москвичам и гостям столицы о метеорологических условиях в понедельник, 9 Мая, в День Победы.

«По предварительным прогнозам, синоптическая ситуация 9 мая обусловится прохождением активного холодного атмосферного фронта, пролегающего в глубокой ложбине североатлантического циклона. Вдоль фронта сконцентрируется трехсоткилометровая гряда мощной облачности и ливневых осадков», - сказал эксперт.

Он рассказал, что в утренние часы в Москве к интенсивному дождю местами могут примешиваться и заряды мокрого снега.

«Москвичей и гостей столицы снова ждет аномальный холод. Под утро воздух в Москве остынет до +3...+5. В дневные часы всего +8...+10, что на 7-9 градусов ниже положенного по климату», - отметил Тишковец.

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы на сайте министерства обороны Российской Федерации был дополнен специальный мультимедийный раздел, посвященный военным парадам, которые пройдут 9 Мая в 28 городах России.

В этом году в военных парадах будет задействовано почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысяч образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:19 В стране и мире
Видео
В Хабаровск прибыл ретро-поезд «Победа»
08:15 В стране и мире
NYT: Трамп изучал возможность ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике
08:01 В стране и мире
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
08:00 В стране и мире
Бойцы ЛНР показали западное трофейное оружие, захваченное в Попасной
07:25 В стране и мире
Welt: ФРГ не смогла поставить зенитные установки Gepard на Украину
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.