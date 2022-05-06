Москвичей предупредили об аномальном холоде в День Победы

В утренние часы в городе к интенсивному дождю местами могут примешиваться и заряды мокрого снега, рассказал синоптик.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал москвичам и гостям столицы о метеорологических условиях в понедельник, 9 Мая, в День Победы.

«По предварительным прогнозам, синоптическая ситуация 9 мая обусловится прохождением активного холодного атмосферного фронта, пролегающего в глубокой ложбине североатлантического циклона. Вдоль фронта сконцентрируется трехсоткилометровая гряда мощной облачности и ливневых осадков», - сказал эксперт.

Он рассказал, что в утренние часы в Москве к интенсивному дождю местами могут примешиваться и заряды мокрого снега.

«Москвичей и гостей столицы снова ждет аномальный холод. Под утро воздух в Москве остынет до +3...+5. В дневные часы всего +8...+10, что на 7-9 градусов ниже положенного по климату», - отметил Тишковец.

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы на сайте министерства обороны Российской Федерации был дополнен специальный мультимедийный раздел, посвященный военным парадам, которые пройдут 9 Мая в 28 городах России.

В этом году в военных парадах будет задействовано почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысяч образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов.