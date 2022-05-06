Насладиться блюдами на гриле: в ВВО открыли новую солдатскую чайную
В ВВО после реконструкции открыли солдатскую чайную «Млечный Путь». Таким образом, «Военторг» продолжает динамично развивать сеть обслуживания военнослужащих и членов их семей. Ежегодно открывают свои двери современные, комфортные чайные, оборудованные игровыми зонами и залами повышенной комфортности.
«Возможность реализации продуктов, которые приготовлены на гриле, была, наверное, самым популярным пожеланием наших покупателей, и это пожелание было учтено при открытии объекта. С сегодняшнего дня военнослужащие получили возможность не только приобретать полюбившееся блюда, но и наблюдать за процессом приготовления», - сказал заместитель генерального директора «Военторг-Восток» Роман Ануфриенко.
При строительстве чайной решили реализовать формат городского гриль-кафе. Так начался проект «Открытая кухня». В меню кафе гостям предлагается гриль, бртуч, картофель фри и фаст-фуд, ароматный свежеприготовленный кофе, широкий ассортимент прохладительных напитков.
Удобный и функциональный интерьер, возможность комфортного отдыха - это и многое другое теперь доступно для всех гостей чайной. Теперь посетители могут насладиться продукцией «из-под ножа», посмотреть за процессом приготовления блюд, напитков и десертов, а также лично убедиться в мастерстве поваров.
Чайная «Млечный Путь» стала первым гриль-кафе подобного рода в военном гарнизоне. Однако уже сейчас понятно, что проект получит дальнейшее развитие.