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Насладиться блюдами на гриле: в ВВО открыли новую солдатскую чайную

Анна Назайкина
09:48 06.05.2022
Чайная стала первым гриль-кафе подобного рода в военном гарнизоне, однако уже сейчас понятно, что проект получит дальнейшее развитие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В ВВО после реконструкции открыли солдатскую чайную «Млечный Путь». Таким образом, «Военторг» продолжает динамично развивать сеть обслуживания военнослужащих и членов их семей. Ежегодно открывают свои двери современные, комфортные чайные, оборудованные игровыми зонами и залами повышенной комфортности.

«Возможность реализации продуктов, которые приготовлены на гриле, была, наверное, самым популярным пожеланием наших покупателей, и это пожелание было учтено при открытии объекта. С сегодняшнего дня военнослужащие получили возможность не только приобретать полюбившееся блюда, но и наблюдать за процессом приготовления», - сказал заместитель генерального директора «Военторг-Восток» Роман Ануфриенко.

При строительстве чайной решили реализовать формат городского гриль-кафе. Так начался проект «Открытая кухня». В меню кафе гостям предлагается гриль, бртуч, картофель фри и фаст-фуд, ароматный свежеприготовленный кофе, широкий ассортимент прохладительных напитков.

Удобный и функциональный интерьер, возможность комфортного отдыха - это и многое другое теперь доступно для всех гостей чайной. Теперь посетители могут насладиться продукцией «из-под ножа», посмотреть за процессом приготовления блюд, напитков и десертов, а также лично убедиться в мастерстве поваров.

Чайная «Млечный Путь» стала первым гриль-кафе подобного рода в военном гарнизоне. Однако уже сейчас понятно, что проект получит дальнейшее развитие.

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