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В Хабаровск прибыл ретро-поезд «Победа»

Андрей Неделя
08:19 06.05.2022
Этот состав с паровозной тягой был выпущен в 1945 году. Во время Великой Отечественной Войны по железным дорогам ходили точно такие.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Хабаровск прибыл ретро-поезд «Победа». Этот состав с паровозной тягой был выпущен в 1945 году. Во время Великой Отечественной войны по железным дорогам ходили точно такие.

В преддверии 9 мая поезд будет работать, как передвижной музей. Его сотрудники - в исторической военной форме - показывают вооружение и технику, с которой Красная армия сокрушила фашистов. Кроме того, музыканты исполняют песни военных лет.

На железнодорожной станции поезд торжественно встретили - с красными флагами и духовым оркестром. Из Хабаровска праздничный состав отправится на станцию Вяземская. По пути он сделает 2 остановки.

На прошлой неделе в Хабаровске прошла первая тренировка воздушной части парада Победы. Корреспондент «Звезды» побывала на борту вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» и понаблюдала за мероприятием.

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