Триколор в сирийском небе: кадры репетиции парада Победы на базе Хмеймим

В репетиции воздушной части парада приняли участие два десятка самолетов и вертолетов. Разрезали воздух Су-34 и Су-35С. Ниже всех на небольшой высоте прошли винтокрылые МИ-8АМТШ и «Аллигаторы».

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сирии состоялась репетиция воздушной части парада Победы. По асфальту авиабазы Хмеймим прошли парадные расчеты российских и сирийских подразделений. Возглавляли весь строй заслуженный ветеран «танк Победы» - Т-34. А старт параду дали ставшие легендарными боевые Тигры, но только уже в версии кабриолет. Их специально перебросили из России к 9 мая.

В такт марширующим и на их фоне по взлетной полосе разгонялись боевые самолеты, путь которых в небо начинается с выхода из ангара. Далее истребитель или бомбардировщик едет по рулежке, становится в начало ВПП, а затем взлетает обязательно против ветра, ведь так легче отрываться от земли.

В репетиции воздушной части парада приняли участие два десятка самолетов и вертолетов. Разрезали воздух Су-34 и Су-35С. Ниже всех на небольшой высоте прошли винтокрылые МИ-8АМТШ и «Аллигаторы».

На фоне остальных своей грациозностью и мощью выделился гигант - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Вертолеты подняли и раскрыли в небе российский и сирийский флаги.

За всем этим стоят долгие часы подготовки. Техники на земле тщательно осматривают машины. Для военнослужащего Владимира за 26 лет службы данный парад не первый, но каждый раз - это большая ответственность и гордость от проделанной работы.

«Девятое мая - очень важная дата, так как и в семье были участники, дед получил орден Красной Звезды за боевые отличия, поэтому каждое девятое мая мы с семьей вспоминаем об этом», - рассказал он.

Все пилоты долго репетируют на земле. Они имитируют полет с макетами самолетов.

«Мы для этого проводим пеший полет, мы выстраиваемся на земле, выстраиваемся все, ходим, скажем так, запоминаем «мышечно», кто за кем должен идти», - поделился пилот Александр.

Сами летчики к воздушной части парада относятся с большим трепетом. Ведь Авиабаза Хмеймим является воздушной гаванью всей российской группировки войск в Сирии. И к авиации здесь особое отношение.

Ранее ночная репетиция парада Победы с участием пеших и механизированных колонн состоялась в Ростове-на-Дону. Почти 2,5 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади города воинской славы.

Материал подготовили Андрей Неделя и Николай Баранов.