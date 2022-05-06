Армия Армия Армия

Триколор в сирийском небе: кадры репетиции парада Победы на базе Хмеймим

Игорь Лапик
06:49 06.05.2022
В репетиции воздушной части парада приняли участие два десятка самолетов и вертолетов. Разрезали воздух Су-34 и Су-35С. Ниже всех на небольшой высоте прошли винтокрылые МИ-8АМТШ и «Аллигаторы».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Сирии состоялась репетиция воздушной части парада Победы. По асфальту авиабазы Хмеймим прошли парадные расчеты российских и сирийских подразделений. Возглавляли весь строй заслуженный ветеран «танк Победы» - Т-34. А старт параду дали ставшие легендарными боевые Тигры, но только уже в версии кабриолет. Их специально перебросили из России к 9 мая.

В такт марширующим и на их фоне по взлетной полосе разгонялись боевые самолеты, путь которых в небо начинается с выхода из ангара. Далее истребитель или бомбардировщик едет по рулежке, становится в начало ВПП, а затем взлетает обязательно против ветра, ведь так легче отрываться от земли.

В репетиции воздушной части парада приняли участие два десятка самолетов и вертолетов. Разрезали воздух Су-34 и Су-35С. Ниже всех на небольшой высоте прошли винтокрылые МИ-8АМТШ и «Аллигаторы».

На фоне остальных своей грациозностью и мощью выделился гигант - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Вертолеты подняли и раскрыли в небе российский и сирийский флаги.

За всем этим стоят долгие часы подготовки. Техники на земле тщательно осматривают машины. Для военнослужащего Владимира за 26 лет службы данный парад не первый, но каждый раз - это большая ответственность и гордость от проделанной работы.

«Девятое мая - очень важная дата, так как и в семье были участники, дед получил орден Красной Звезды за боевые отличия, поэтому каждое девятое мая мы с семьей вспоминаем об этом», - рассказал он.

Все пилоты долго репетируют на земле. Они имитируют полет с макетами самолетов.

«Мы для этого проводим пеший полет, мы выстраиваемся на земле, выстраиваемся все, ходим, скажем так, запоминаем «мышечно», кто за кем должен идти», - поделился пилот Александр.

Сами летчики к воздушной части парада относятся с большим трепетом. Ведь Авиабаза Хмеймим является воздушной гаванью всей российской группировки войск в Сирии. И к авиации здесь особое отношение.

Ранее ночная репетиция парада Победы с участием пеших и механизированных колонн состоялась в Ростове-на-Дону. Почти 2,5 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади города воинской славы.

Материал подготовили Андрей Неделя и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:49 Армия
Видео
Триколор в сирийском небе: кадры репетиции парада Победы на базе Хмеймим
05:15 Армия
Видео
Российские военнослужащие доставили 40 тонн гумпомощи жителям Харьковской области
05:00 Армия
Видео
Зов памяти: бойцы ВС РФ помогли восстановить мемориал павшим в годы войны в Луганской области
05:40 В стране и мире
МИД Австрии заявил об отказе оплачивать газ из России рублями
00:09 В стране и мире
Постпред КНР в ООН заявил, что расширение НАТО не обезопасило Европу
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.