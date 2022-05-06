В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Майская шутка природы: кадры из засыпанного снегом Екатеринбурга

Павел Кольцов
06:29 06.05.2022
В городе сейчас сильный холодный ветер и низкая температура, майский снег в Екатеринбурге может задержаться не на один день.
Майская шутка природы: кадры из засыпанного снегом Екатеринбурга
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» показал, как ранним майским утром выглядят улицы Екатеринбурга - в городе выпал снег. Он накрыл автомобили, так что водителям вновь придется взять в руки скребки и щетки.

На газонах, где зеленела трава, также лежит белое одеяло, но не очень толстым слоем. В городе сейчас сильный холодный ветер и низкая температура, майский снег в Екатеринбурге может задержаться надолго.

О снегопаде жители нескольких городов Свердловской области начали передавать еще накануне вечером, а этой ночью осадки дошли и до Екатеринбурга.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Российские военнослужащие доставили 40 тонн гумпомощи жителям Харьковской области
05:40 В стране и мире
МИД Австрии заявил об отказе оплачивать газ из России рублями
05:00 Армия
Зов памяти: бойцы ВС РФ помогли восстановить мемориал павшим в годы войны в Луганской области
04:50 В стране и мире
В посольстве РФ призвали США уничтожить свое химоружие
00:09 В стране и мире
Постпред КНР в ООН заявил, что расширение НАТО не обезопасило Европу
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.