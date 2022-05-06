Майская шутка природы: кадры из засыпанного снегом Екатеринбурга

В городе сейчас сильный холодный ветер и низкая температура, майский снег в Екатеринбурге может задержаться не на один день.

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Корреспондент «Звезды» показал, как ранним майским утром выглядят улицы Екатеринбурга - в городе выпал снег. Он накрыл автомобили, так что водителям вновь придется взять в руки скребки и щетки.

На газонах, где зеленела трава, также лежит белое одеяло, но не очень толстым слоем. В городе сейчас сильный холодный ветер и низкая температура, майский снег в Екатеринбурге может задержаться надолго.

О снегопаде жители нескольких городов Свердловской области начали передавать еще накануне вечером, а этой ночью осадки дошли и до Екатеринбурга.