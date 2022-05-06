Мэр Праги предложил лишить маршала Конева звания почетного гражданина города

Маршал Конев принимал участие в освобождении Праги в годы Второй мировой войны.

© Фото: Thang Ha, Pixabay

В Праге могут лишить звания почетного гражданина города маршала Советского Союза Ивана Конева. Соответствующую инициативу на обсуждение городского совета 9 мая собирается представить мэр чешской столицы Зденек Гржиб, сообщает местный портал iROZHLAS.

Маршал Конев принимал участие в освобождении Праги в годы Второй мировой войны. Почетным гражданином города он стал 6 июня 1945 года.

В апреле 2020 года власти района Прага-6 демонтировали памятник маршалу Коневу. СК России по факту завел уголовное дело по факту публичного осквернения символов воинской славы России.