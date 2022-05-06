ФСБ рассекретила архивы с информацией о последних днях Гитлера и Геббельса

Ведомство обнародовало документы и о том, как после поражений летом 1944 года Геббельс предлагал пойти на заключение мира с Россией.

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ФСБ рассекретила документы с информацией о последних днях Гитлера и Геббельса и атмосфере, царившей в Берлине в мае-июне 1945 года. Особый интерес представляют материалы допроса советника министра пропаганды Вольфа Хейрихсдорфа, который был захвачен бойцами «Смерш» в ходе штурма. Он рассказал о подготовке капитуляции и самоубийстве фюрера.

«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа в нее поверит». Эту фразу приписывают министру пропаганды Третьего Рейха Йозефу Геббельсу, который вместе с женой и шестью детьми свел счеты с жизнью. Протокол политического опроса его советника - Вольфа Хейрихсдорфа, проведенный «инструктором-литератором майором Шемякиным», если и не уникальный исторический документ, то уж точно свидетельство времени.

Хейрихсдорф описывает, как лично шел с белым флагом к Георгию Жукову и едва не был признан изменником родины. Он рассказывает, как якобы перед тем, как покончить с собой, Гитлер решил объявить о капитуляции Германии и выбрал для этого бывшего военного атташе в СССР, но тот как будто в этом не преуспел.

Еще одна история - о том, как после поражений летом 1944 года Геббельс предлагал пойти на заключение мира с Россией. Отдать ей Польшу, Чехословакию и Балканы, но тогда якобы от этого отказался уже Гитлер. Противоречивые и обстоятельства самоубийства фюрера, который, по версии Хейрихсдорфа, выпил ампулу с ядом. Хотя, говорят историки, он еще и застрелился.

Интересно не только кто, но и как спрашивает. У советника Геббельса советский офицер пытается выведать, возможно ли после смерти Гитлера фашистское подполье, в каком состоянии были войска при обороне Берлина, и кто из видных нацистов оставался там до последнего. Позже появились слухи, что некоторым из них якобы удалось скрыться в Аргентине.

Еще один артефакт эпохи - донесения начальника управления контрразведки «Смерш» генерал-лейтенанта Вадиса. Он описывает царившие в городе настроения жителей Берлина после его взятия бойцами Красной армии.

«Для меня, как и многих других интеллигентов, приход Красной армии и крушение нацизма есть возвращение к жизни. Я поражен добротой, аккуратностью и вежливостью русских. Теперь я убедился, как нас обманывали», - рассказывал Вадис.

Есть, конечно, и рассказы о резком неприятии советских военнослужащих. Но их связывают все с той же пропагандой Геббельса. Его советник рассказывает, как была запущена кампания о якобы зверствах большевиков, которая лишь способствовала бегству тех, кто мог бы оборонять Берлин, главным образом в Гамбург, чтобы сдаться англичанам.

В Берлине надеялись на конфликт между СССР и союзниками. Но после встречи на Эльбе для высшего политического руководства нацистской Германии оказалось очевидно, что ее дальнейшее существование предрешено. А все остальное было лишь попыткой отсрочить неизбежную участь.

На прошлой неделе Федеральная служба безопасности России рассекретила новые документы о самоубийстве лидера НСДАП Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года. Архивные материалы хранятся в управлении ФСБ по Новгородской области. В показаниях его бывшего личного пилота Ганса Баура описано, что происходило в бункере фюрера до и после кончины диктатора