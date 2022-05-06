Долгожданное освобождение: кадры эвакуации жителей Мариуполя с «Азовстали»

Как утверждается, по последней информации, мариупольцы прибыли в село Безыменное в ДНР.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры эвакуации мирных жителей Мариуполя с территории комбината «Азовсталь». По последним данным, мариупольцы уже прибыли в село Безыменное в ДНР.

Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал, что с территории завода по гуманитарному коридору начали выходить люди. По его словам, в первой группе с территории завода вышли 12 человек, в их числе - четыре ребенка.

В Минобороны России заявили, что ВС РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации граждан с «Азовстали». Как подчеркнули в военном ведомстве, в эти дни российские военнослужащие и формирования ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние, далее обеспечивается вывод мирных граждан.

В субботу, 30 апреля, с территории рядом с предприятием «Азовсталь» в Мариуполе вышли две группы мирных жителей. В МО РФ отметили, что первая группа численностью 25 человек покинули дома днем, вторая - 21 человек - вышли ночью, воспользовавшись режимом тишины.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина