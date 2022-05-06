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Bloomberg: страны G7 обсудят новые санкции против России с Зеленским

Виктория Ивашечкина
18:44 06.05.2022
Как утверждается, их обсуждение поможет скоординировать новые меры и окончательно их доработать.
Bloomberg: страны G7 обсудят новые санкции против России с Зеленским
© Фото: Алехандро Мартинез Велез, РИА Новости
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Страны «Большой семерки» в воскресенье, 8 мая, обсудят возможные новые антироссийские санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждается, их обсуждение поможет скоординировать новые меры и окончательно их доработать. Агентство также уточняет, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в мероприятии. 

Несколькими днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в шестом списке санкций против России будет эмбарго на поставки российской нефти и запрет на трансляцию ряда российских телеканалов. Кроме этого, под санкции попадет и Сбербанк. Он и еще два других крупных банка намерены отключить от SWIFT. 

В свою очередь, посольство России в Вашингтоне призвало американских коллег отказаться от введения новых санкций против РФ. Дипломаты предложили уйти от подобного контрпродуктивного курса. Представители дипмиссии РФ отметили, что американские чиновники признают: антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива.

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