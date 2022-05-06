Самое опасное место в ЛНР: как идет выдавливание украинских войск из Попасной

Попасная - сейчас это одно из самых опасных мест в Луганской Республике. Бои здесь не прекращаются больше двух месяцев. На гражданском автомобиле в город не попасть. Обстрелы не прекращаются .

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

При обстреле украинскими боевиками Золотого-5 в ЛНР погибла мирная жительница. Киевский режим выпустил по населенному пункту 40 снарядов реактивной системы «Град». Не прекращаются бои и в Попасной - одной из самых горячих точек на Луганском направлении. Там бойцы народной республики при поддержке Российской армии уверенно выдавливают противника из городской застройки. Все подробности из зоны боевых действий - у Алексея Алексеева.

Попасная - сейчас это одно из самых опасных мест в Луганской Республике. Бои здесь не прекращаются больше двух месяцев. На гражданском автомобиле в город не попасть. Обстрелы не прекращаются .

«Мы пересели из нашего автомобиля на МТ-ЛБ , военнослужащие сказали , что ехать лучше не внутри, а снаружи, чтобы в случае обстрела можно было быстро эвакуироваться», - прокомментировал корреспондент.

Город лежит в руинах. Уцелевших зданий почти не осталось. Здесь была схватка за каждую улицу, за каждый дом.

Танк стреляет прямой наводкой по зданию, где ВСУ оборудовали пулеметное гнездо. Пехоте туда не подобраться, на помощь вызвали тяжелую технику. Сложно поверить, что здесь больше 60 дней оставались люди. Как только Народная милиция при поддержке ВС РФ освобождают квартал, то сразу же выводят мирных жителей в безопасное место.

Солдат помогает пожилой женщине, не торопит и ведет под руку, несмотря на то, что обстрел артиллерией ВСУ может начаться в любой момент. И ровно по этому месту, где недавно шли мирные жители, прилетают украинские реактивные снаряды системы «Град». Места пристрелянные, а снаряды у ВСУ пока не кончились.

«Вот это слышно прилет украинской артиллерии, командир сказал нам укрыться в подвале, сейчас начнется артобстрел. И действительно, мы уже слышим разрывы неподалеку», - прокомментировал корреспондент.

Этот подвал как укрытие использовали бойцы 6-го казачьего полка имени атамана Платова. На момент выхода сюжета они уже продвинулись дальше вглубь Попасной. Небольшой шахтерский городок с огромным стратегическим значением с трудом, но переходит под контроль ЛНР.

Если в начале спецоперации ВСУ здесь могли бросить в место прорыва танковый взвод, то сейчас тяжелая техника уже дефицит. И попросту уже не стреляют. Берегут снаряды. А у луганцев проблем с боекомплектом нет. Свой почти не тратят.

«Бывает, оружия по 20 единиц после боя оставляют. Даже личное стрелковое. Паника у них, просто паника. Вот сами обратите внимание, если мы находим АКСУ, то значит, мы имеем дело с резервистами. Когда в бой идут резервисты, значит, что? Основные силы, значит, все, исчерпаны», - заметил боец ЛНР с позывным Тема.

И оружие - это не самые главные трофеи. Взять, к примеру, рацион питания со знаком качества Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, или британскую радиостанцию, говорят, очень хорошую, ребята ей здесь пользуются. Или, например, тепловизор из Прибалтики, который используют для разведки, а также при штурмах зданий.

Местные жители укрывались в подвалах многоэтажек и домашних погребах в частном секторе. Часто без еды и воды жили по несколько дней.

«Эти сволочи выезжали, танком стреляли по дому прямой наводкой, знают, что люди сидят в подвалах, сидели, Богу молились, чтобы только живыми остаться. Дай Бог, чтобы этот Зеленский испытал то, что мы испытали за эти 65 дней», - подчеркнула местная жительница Ирина.

Движение техники в сторону Попасной не прекращается. Идут танки, самоходки и БТР. Из города вытесняют силы ВСУ, которые отчаянно сопротивляются, понимая, что могут попасть в котел гораздо крупнее, чем был под Дебальцево в 2015 году.