В Орловской области признали геноцидом убийства нацистами около полумиллиона мирных жителей в годы ВОВ

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Орловский областной суд в пятницу, 6 мая, признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в регионе в 1941-1945 годах. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Орловской области.

Как сообщили в ведомстве, соответствующее заявление подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Согласно материалам дела, в 1941-1943 годах, когда регион находился под фашистской оккупацией, в нем были сформированы карательные батальоны. Они массово уничтожали советских граждан и военнопленных, применяли жестокие пытки и истязания.

«Всего за период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблено не менее 421,7 тысяч человек, угнано в Германию на каторжные работы более 56,4 тысяч человек», - говорится в сообщении прокуратуры.

При этом не все исполнители и содействовавшие им нацистские преступники были установлены и осуждены. В связи с этим Краснов поручил прокурору Орловской области изучить все имеющиеся материалы, связанные с обнаружением мест массового захоронения людей (в районе деревень Погорельцево Шаблыкинского района, 3-е Н-Долгое Должанского района, Пешково Знаменского района), а также архивные документы. После тщательного изучения все материалы были направлены в суд.

«В ходе открытого судебного процесса многочисленные факты истребления советских мирных граждан на территории Орловской области подтверждены свидетельскими показаниями, архивными документами, протоколами осмотра мест расстрела мирных жителей, приведенных в актах Орловской областной комиссии, приговорами судов. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме», - заключили в прокуратуре.

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