Пролить свет на прошлое: как гиперспектральный сканер помогает восстановить старинные документы

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Галогеновые лампы проливают свет на далекое прошлое. Под прицелом объектива со специальным оптическим фильтром - Петербург времен Петра Первого. Чудом уцелевший, уникальный архитектурный план одного из зданий 18 века.

За три столетия тушь, клей и лак на пожелтевшем историческом чертеже словно испарилась. Человеческому глазу доступны лишь отдельные фрагменты. Зато гиперспектральный сканер видит документ насквозь.

«Правильно подобранные параметры сканирования по скорости и по скорости формирования изображения позволяют нам сформировать так называемый гиперкуб - много-много спектральных каналов», - рассказал доцент кафедры телевидения и видеотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Павел Баранов.

Каждый пиксель из огромного объема данных анализирует компьютерная программа. Ее вместе с опытным образцом сканера разработали ученые петербургского электротехнического университета. И вот она – магия. На мониторе фактически, на пустом месте проявляется фасад с колоннами. Прорисовываются детали декора, именно такие, какими их изначально задумывал зодчий.

«На какой-то конкретной длине волны проявляется этот текст , а потом быстро пропадает. Наша задача – найти этот кусочек спектра, в котором есть информация», - добавил Баранов.

Испытания сканера проходят в специальной лаборатории, где реставрируют уникальные документы из городских архивов. Документы и различные печатные артефакты специалисты умеют восстанавливать, фактически, из трухи. Через эту лабораторию только за один год проходит около 70 тысяч архивных документов. Здесь они получают вторую жизнь.

Отреставрированные документы для надежности записывают на пленку, чтобы уже никаким фотошопом их нельзя было подделать и попутно переводят в электронный формат для читателей в архивах. И если эти технологии уже отработаны годами, то вот новому гиперспектральному сканеру после всех испытаний и настроек только еще предстоит восполнить «белые пятна» истории.