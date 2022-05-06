Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Ожившая история: как энтузиасты реставрируют ретро-автомобили в Ростове-на-Дону

Иван Петров
Ксения Николаева
14:13 06.05.2022
В коллекции около 30 машин, 11 из них на ходу. Как минимум раз в год - в День Победы - они выезжают на улицы Ростова. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

До блеска доводят Газ-69. Нужно успеть к 9 мая. Был не на ходу - восстановили двигатель, заменили колеса, покрасили. Начинаются испытания. 

Так оживает история. Все начинается, казалось бы, с груды металлолома. За год мастера из искореженных фрагментов восстанавливают машины до состояния «с завода». Детали на другой автомобиль, Газ-67, собирали по всему югу России. Каждый автомобиль - это история спасения. 

«Крылья нашли в лесу. Капот в Таганроге, под ним. В разных местах. Где подварим, где заделаем.  Колеса наши, мосты тоже нашли с Воронежа привезли», - заметил коллекционер ретро-автомобилей и механик Анатолий Аствацатуров.

Взять, например, легендарную «полуторку» - в военные годы она стала настоящей палочкой-выручалочкой, легендой, наряду с «Катюшей». А после грузовик пригодился для восстановления народного хозяйства и разрушенных городов.

В коллекции около 30 машин, 11 из них на ходу. Как минимум раз в год - в День Победы - они выезжают на улицы Ростова. 

Когда-то заброшенная машина стояла под стогом сена. Золотые руки мастера довели до ума все механизмы - и теперь эта ласточка порхает по дорогам, привлекая внимание прохожих.

Автопарк не раз хотели купить. Взамен предлагали даже самолет. Но мастер наотрез отказывается. Для него эти машины-память, которая дороже любых богатств. Его цель - сохранить ее, передать молодому поколению.

Былая роскошь сейчас ржавеет под открытым небом, содержать ее дорого. Коллекционер надеется на помощь меценатов, и мечтает, что когда-нибудь в его маленьком городке появится музей военной истории, где для каждого из этих раритетов найдется свое достойное место. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:56 Вопросы истории
Видео
Символ народного подвига: как родилась и воплощалась идея Могилы Неизвестного Солдата в Москве
13:30 В стране и мире
В России утвердили список товаров для параллельного импорта
13:13 В стране и мире
В Кремле заявили, что не будут комментировать приговор белорусского суда Сапеге
13:13 В стране и мире
Видео
Имя Героя России Гаджимагомедова присвоили улице Махачкалы
12:12 Вопросы истории
Видео
Память вечна: как мурманские партизаны работали в тылу врага в годы ВОВ
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.