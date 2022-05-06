Ожившая история: как энтузиасты реставрируют ретро-автомобили в Ростове-на-Дону

В коллекции около 30 машин, 11 из них на ходу. Как минимум раз в год - в День Победы - они выезжают на улицы Ростова.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

До блеска доводят Газ-69. Нужно успеть к 9 мая. Был не на ходу - восстановили двигатель, заменили колеса, покрасили. Начинаются испытания.

Так оживает история. Все начинается, казалось бы, с груды металлолома. За год мастера из искореженных фрагментов восстанавливают машины до состояния «с завода». Детали на другой автомобиль, Газ-67, собирали по всему югу России. Каждый автомобиль - это история спасения.

«Крылья нашли в лесу. Капот в Таганроге, под ним. В разных местах. Где подварим, где заделаем. Колеса наши, мосты тоже нашли с Воронежа привезли», - заметил коллекционер ретро-автомобилей и механик Анатолий Аствацатуров.

Взять, например, легендарную «полуторку» - в военные годы она стала настоящей палочкой-выручалочкой, легендой, наряду с «Катюшей». А после грузовик пригодился для восстановления народного хозяйства и разрушенных городов.

В коллекции около 30 машин, 11 из них на ходу. Как минимум раз в год - в День Победы - они выезжают на улицы Ростова.

Когда-то заброшенная машина стояла под стогом сена. Золотые руки мастера довели до ума все механизмы - и теперь эта ласточка порхает по дорогам, привлекая внимание прохожих.

Автопарк не раз хотели купить. Взамен предлагали даже самолет. Но мастер наотрез отказывается. Для него эти машины-память, которая дороже любых богатств. Его цель - сохранить ее, передать молодому поколению.

Былая роскошь сейчас ржавеет под открытым небом, содержать ее дорого. Коллекционер надеется на помощь меценатов, и мечтает, что когда-нибудь в его маленьком городке появится музей военной истории, где для каждого из этих раритетов найдется свое достойное место.