Символ народного подвига: как родилась и воплощалась идея Могилы Неизвестного Солдата в Москве

Пламя для Вечного огня в Москву везли на бронетранспортере с Марсова Поля в Ленинграде. Почетное право принять факел было предоставлено Герою Советского Союза, легендарному летчику Алексею Петровичу Маресьеву. Он передал огонь Брежневу, который впервые зажег его на Могиле Неизвестного солдата.

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В Москве стартовал автопробег, который называется «Огонь памяти». Его участники доставят частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в российских регионах, а также в 12 государствах. А еще специальные лампады привезут в Донецк и Луганск. Об истории появления Вечного огня и почему его зажгли только спустя два десятка лет после Победы - Дария Сенникова.

Почетный караул чеканит шаг. В руках - и это не изменилось за десятилетия - венки из еловых ветвей. Могила Неизвестного солдата - священное место памяти. Но появилось оно далеко не сразу после победы над Германией.

«Эта Могила Неизвестного солдата у стен московского Кремля станет памятником вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную советскую землю. Здесь отныне покоится прах одного из тех, кто грудью своей заслонил Москву. Мы не знаем имени этого солдата, мы знаем, что он был верным сыном своей Родины», - говорил в 1966 году маршал СССР Константин Рокоссовский.

Третье декабря 1966-го. Маршал Советского Союза Константин Рокосовский выступает с трибуны у кремлевских стен. С момента разгрома гитлеровских войск под Москвой прошло 25 лет. Мемориальный комплекс в память о павших на войне, наконец, создают.

«Память о войне, как некая материальная вещь, для Сталина была не вполне приемлема. Аналогичная ситуация была и с Хрущевым. Как ни парадоксально. Он постоянно находился на фронтах. Но он человек был абсолютно гражданский. Некая ревность к военачальникам и полководцам эпохи великой войны у него тоже присутствовала. К власти приходит, избирается на пленуме ЦК, Брежнев. И вот здесь меняется государственно-партийное отношение к войне. Леонид Ильич был реально фронтовиком», - заметил советник директора ФСО России Сергей Девятов.

Первый секретарь московского горкома, Николай Егорычев, предложил сделать комплекс из памятника и вечного огня прямо у кремлевских стен. Он и сам был фронтовик - студентом встал на защиту Москвы.

Времени на реализацию проекта дали катастрофически мало - меньше трех месяцев. Егорычев согласовывал эскизы, искал подходящие для надгробия материалы. Но еще большей щепетильности требовал выбор останков того, кто будет общенациональным символом героизма.

«Это событие произошло незадолго, всего за несколько лет, до принятия решения в 1966-м об образовании памятника могилы Неизвестному солдату. Осенью 1963 года в лесном массиве тогда еще строящегося города Зеленограда, были обнаружены учениками школы и учительницей биологии останки солдат», - отметила краевед Светлана Шагурина.

Двенадцать солдат, которых так и не опознали, обнаружили в братской могиле недалеко от местной школы. У бойцов не было с собой документов, что на войне встречалось часто, например, среди разведчиков. Но тот, кому предстояло быть перезахороненным у кремлевских стен, должен быть не просто безымянным.

«Солдат должен был быть не то чтобы неизвестным, он должен был быть в военной форме, без документов, без каких-то признаков его национальности. И он должен быть убит. Спереди. То есть, он шел в атаку, а не бежал в тыл. Человек, который погиб в бою», - сказал Николай Егорычев, внук первого секретаря Московского горкома КПСС.

Третьего декабря 1966-го прах неизвестного солдата повезли в Москву. Среди тех, кто нес гроб с останками, был сам Рокоссовский. Неизвестный солдат мог быть бойцом его, 16-й, армии, участвовавшей в битве за столицу. И сыном, братом, отцом для множества семей, потерявших близких в той войне. На церемонии собралась огромная толпа. Мало кто мог сдержать слезы. И эту, поистине всенародную скорбь, следовало выразить на надгробии.

«Дед собрал у себя в кабинете, как сейчас говорят, креативщиков. Это был Константин Симонов, Сергей Михалков, Сергей Наровчатов, и они несколько часов думали над тем, какую надпись разместить на памятнике. И Сергей Михалков предложил такой текст: «Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен». Они утвердили это. И бумага эта осталась у деда. И он рассказывал, что чувствовал, что что-то не так. И он подумал, что лучше: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Ну, более лично, что ли», - вспомнил Николай Егорычев, внук первого секретаря Московского горкома КПСС

Оформление и установка всех составляющих мемориального комплекса была закончена только в мае 1967 года.

«Как правило мемориальные комплексы включают в себя и обелиск, но именно здесь роль некой вертикальной доминанты выполняет одна из кремлевских башен. Кроме того, здесь, в Александровском саду, уже был один обелиск. Посвященный Дому Романовых. Но в 1960-м на нем уже были размещены имена видных революционных мыслителей», - прокомментировала корреспондент.

Могилу Неизвестному солдату официально открыли 8 числа - за день до празднования дня Победы. В этот же день у могилы Неизвестного солдата зажегся вечный огонь. Уникальная конструкция, с тремя форсунками. Если две выйдут из строя, одна продолжит гореть. И необычный факел.

«Мы поставили такую воздухозадувочку, и задували этот факел, когда были контрольные испытания. Мы заливали дождем. И это в присутствии комиссии. В Зеленограде стали закупать платиновые электроды. А платина является катализатором горения. Поэтому при розжиге до сих пор это используется. Хотя сейчас мы применяем искровое зажигание», - рассказал разработчик горелки Вечного огня, заслуженный изобретатель России, Кирилл Ридер.

Пламя для Вечного огня в Москву везли на бронетранспортере с Марсова Поля в Ленинграде. Почетное право принять факел было предоставлено Герою Советского Союза, легендарному летчику Алексею Петровичу Маресьеву. Он передал огонь Брежневу, который впервые зажег его на Могиле Неизвестного солдата. Так зародилась одна из больших историй памяти Великой Победы, память о которой никогда не угаснет. Как и Вечный огонь.