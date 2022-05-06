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Имя Героя России Гаджимагомедова присвоили улице Махачкалы

Андрей Аркадьев
13:13 06.05.2022
Гаджимагомедов принимал участие в спецоперации на Украине, был ранен, попал в окружение и подорвал себя гранатой вместе с противником.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одну из улиц Махачкалы назвали в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб во время спецоперации на Украине. Также в городе открыли мемориальную доску. Кадры с мероприятия публикует «Звезда».

Память героя почтили его родные, друзья, местные власти, волонтеры, общественники, неравнодушные люди.

На днях волонтеры Победы в Дагестане высадили аллею Сада памяти в честь Гаджимагомедова.

В рамках спецоперации на Украине его подразделение столкнулось с превосходящими силами украинской группировки. Оказавшись в окружении, боец отчаянно сражался до последнего патрона. Последней гранатой Гаджимагомедов подорвал и себя, и окружавшего его противника. Посмертно удостоен звания Героя РФ.

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