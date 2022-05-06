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Мемориальную доску в память об участнике ВОВ Моисее Вишнякове установили в Иркутске

Андрей Аркадьев
12:45 06.05.2022
За успешную операцию в годы Великой Отечественной войны старший лейтенант Моисей Вишняков был награжден орденом Красного Знамени.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Иркутске открыли мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны Моисее Вишнякове. Полковник ФСБ был кавалером ордена Красного Знамени. В мероприятии приняли участие местные власти, мэр города Руслан Болотов, общественники и родственники Вишнякова.

В годы войны Вишняков сражался на Западном и Северо-Западном фронтах, командовал отрядом специального назначения. В ноябре 1941 года отряд Вишнякова был заброшен в тыл противника и уничтожил немецкое подразделение численностью 450 человек, при этом потеряв двух бойцов. За успешно проведенную операцию был награжден орденом Красного Знамени.

«В 1941 году он получил свой боевой орден, будучи командиром диверсионного подразделения. То, что он тогда сделал, сегодняшние специалисты диверсанты оценивают очень высоко. Уничтожил он 400 с лишним фашистов. Человек очень большого мужества, поскольку в 1942 году был очень тяжело ранен, полгода пролежал в госпитале», - рассказал заместитель председателя правления Союза ветеранов госбезопасности Сергей Казаков.

В начале 70-х годов Моисей Сергеевич переведен в Иркутское областное управление госбезопасности. Прожил 101 год, за службу Родине награжден 11 орденами и медалями.

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