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Авиация в воздухе, колонны на земле: как прошла репетиция Парада Победы на базе Хмеймим

Игорь Лапик
12:57 06.05.2022
В воздушной части парада по сирийскому небу летят два десятка самолетов и вертолетов. Гордо разрезают воздух Су-34 и Су-35С. Ниже всех на небольшой высоте - в несколько десятков метров - проходят винтокрылые Ми-8АМТШ и грозные «Аллигаторы».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По асфальту авиабазы Хмеймим гордо шагают парадные расчеты российских и сирийских подразделений. За репетицией Парада Победы наблюдал Игорь Лапик.

Возглавляет весь строй заслуженный ветеран «танк Победы» - Т-34/85. А дают старт параду автомобили «Тигр», но только уже в версии кабриолет. Их специально перебросили из России к 9 Мая.

В такт марширующим и на их фоне, словно тренируясь в одном строю, по взлетной полосе разгоняются боевые самолеты. Отрыв и уход в воздушную зону ожидания. Чтобы в нужный момент снова появиться в небе.

В воздушной части парада по сирийскому небу летят два десятка самолетов и вертолетов. Гордо разрезают воздух Су-34 и Су-35С. Ниже всех на небольшой высоте - в несколько десятков метров - проходят винтокрылые Ми-8АМТШ и грозные «Аллигаторы».

Выделяется на фоне остальных своей грациозностью и мощью гигант - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Глядя на красоту и легкость, с которой мощные боевые машины держат строй в небе, понимаешь, что за всем этим стоят долгие часы подготовки. Техники на земле, как никогда тщательно, осматривают машины. Для Владимира за 26 лет службы это не первый парад, но каждый раз это большая ответственность и гордость от проделанной работы.

«Девятое мая - очень важная дата, так как и в семье были участники, дед получил орден Красной Звезды за боевые отличия, поэтому каждое Девятое мая мы с семьей вспоминаем об этом», - признался участник военного парада Владимир.

Все пилоты перед тем, как их «ревущий оркестр» поднимется в небо, долго репетируют на земле. Имитируя полет с макетами самолетов.

«Мы для этого проводим пеший полет, мы выстраиваемся на земле, выстраиваемся все, ходим, скажем так, запоминаем "мышечно", кто за кем должен идти», - отметил участник парада пилот Александр.

Сами летчики к воздушной части парада относятся с большим трепетом. Ведь авиабаза Хмеймим является воздушной гаванью всей российской группировки войск в Сирии. И к авиации здесь особое отношение.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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