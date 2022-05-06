На Кубани тургруппа с 60 детьми оказалась заблокирована из-за подъема воды в реке

На помощь людям выдвинулись спасатели, волонтеры, семь единиц техники, в том числе высокой проходимости.

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На Кубани тургруппа из 75 человек, среди которых 60 детей, во время похода попросила о помощи из-за ухудшения погоды, данных о пострадавших в настоящий момент нет, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«На место направлены службы экстренного реагирования. Туристская группа располагается в 4 км от ст. Баракаевская, на берегу реки Губса. Для эвакуации людей выехали три школьных автобуса МО Мостовской район, три автомобиля УАЗ высокой проходимости, "Урал" от МЧС», - заявили в ведомстве.

Было добавлено, что возраст детей, принявших участие в походе, - от пяти до 18 лет. В оперштабе региона сообщили, что группу заблокировало из-за того, что произошел подъем воды в реке Губс.

«На помощь людям выдвинулись около 20 спасателей "Кубань-СПАС", "Казак-СПАС", волонтеров, семь единиц техники, в том числе высокой проходимости. Однако переехать реку невозможно из-за уровня воды, решается вопрос о спасении людей вертолетами. Ситуация находится на особом контроле министра ГО и ЧС края Сергея Штрикова», - говорится в сообщении.

В то же время в аварийно-спасательной группе «Кубань-СПАС» заявили, что эвакуация туристической группы уже началась. Впоследствии МЧС опубликовало кадры эвакуации тургруппы.