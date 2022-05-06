В МО РФ заявили об уничтожении в воздухе 13 украинских беспилотников

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 742 беспилотника.

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Российские ВС уничтожили еще 13 украинских беспилотников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Барвенково, Балаклея Харьковской области, Старомихайловка, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Первомайск Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области», - сказал он.

По данным МО РФ, всего с начала спецоперации удалось уничтожить 151 самолет, 112 вертолетов, 742 беспилотника, 290 ЗРК, 2 854 танка и других боевых бронемашин, 329 установок РСЗО, 1 338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 683 единицы военной автоспецтехники.

Также Конашенков заявил об уничтожении крупного склада боеприпасов украинских войск в населенном пункте Краматорск.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов.