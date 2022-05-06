МО РФ: высокоточными ракетами ВКС уничтожен украинский комплекс «Точка-У» в Запорожской области

Также Воздушно-космические силы разгромили крупный склад боеприпасов, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

ВКС России ударами ракет уничтожили комплекс «Точка-У» противника в районе поселка Новотаврическое в Запорожской области, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Кроме того, поражены десять опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», - сказал он.

Генерал-майор рассказал и о действиях оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, которой за минувшую ночь удалось поразить 24 военных объекта украинской группировки.

Конашенков также сообщил об успехах российских ПВО. По его словам в районе села Преображенное сбиты в воздухе украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У».

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором экипажи танков Т-72Б3 ведут огонь по позициям вооруженных сил Украины в ЛНР.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов