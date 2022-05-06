Память вечна: как мурманские партизаны работали в тылу врага в годы ВОВ

Бойцы партизанских отрядов наносили удары по вражеским гарнизонам, по дорогам, ведь по ним шло снабжение немецкой армии. Брали пленных и постоянно передавали советскому командованию ценную разведывательную информацию.

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«Лыжню героев» бегут рекордное количество участников. Даже малыши стараются не отставать от взрослых. Хотя дистанция серьезная - 12,6 километров. В память о тех, кто 80 лет назад здесь, в сотне километрах от Мурманска, вступил в ряды партизан. И три долгих года сдерживал атаки германских войск со стороны Финляндии.

А Михаил Кочу с буквой Z на груди лыжню посвящает и нынешним военным в знак поддержки - он за мир, за правду, за Россию.

«Мне уже 62, скоро будет 63 года. Когда это началось, я жене говорю - я танкист, у меня сохранилось удостоверение, я поеду туда», - заявил участник поискового отряда «Поиск» Михаил Кочу.

Когда-то в 1942-м вот так же, не раздумывая, после приказа командования создать отряды партизан, чтобы не дать врагу ступить на мурманскую землю, молодые парни и девчонки прибыли сюда, на остров Партизанский. Для выполнения особых военных задач. Им едва было двадцать лет.

Партизанский не всегда был островом. На картах военного времени он значится как высота 137,2. Но в начале 1960-х годов прошлого столетия после постройки ГЭС места эти ушли под воду находящегося здесь недалеко Верхнетуломского водохранилища. Так высота стала островом, на котором, к счастью, сохранились остатки партизанской базы.

Эту базу по картам нашли сыновья командира одного из отрядов. Восстановили первую из землянок. Затем остальные - жилые и штабные. Внутри и сейчас на 95 процентов все так, как было в годы войны.

«Здесь даже библиотека есть. Книги, конечно, уже не те, но и во время войны они здесь были и их читали», - заметил председатель Фонда сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив Александр Кремнев.

Теперь память о подвиге хранят внук и уже правнук, полный тезка командира отряда «Большевик Заполярья» Александра Сергеевича Смирнова.

«Когда в публичных кругах вспоминают, что я внук командира партизанского отряда, который воевал на моих родных территориях, я же коренной мурманчанин, я, конечно, должен этим гордиться», - заметил Александр Смирнов.

Бойцы отрядов работали в тылу противника. Наносили удары по вражеским гарнизонам, по дорогам, ведь по ним шло снабжение немецкой армии. Брали пленных и постоянно передавали советскому командованию ценную разведывательную информацию. Конечно, давалось это большой кровью. Самой страшной вылазкой был так называемый «декабрь ледового похода» в 1942-м.

«Практически все пришли с обморожением. Попали в госпиталь и лишились ступней. Была большая высокая степень инвалидности. И тем не менее все они герои», - сказал председатель Фонда сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив Александр Кремнев.

В десятках боевых операций погиб каждый третий партизан, каждый второй был ранен или получил обморожения. Орденами и медалями удостоили 133 бойца, из них 20 получили награды дважды. Но, безусловно, все, кто служил в рядах партизан и воевал за общую Победу, герои. И память о них жива.