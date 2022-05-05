В Кремле состоялся гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!»
Праздничный гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!» проходит ежегодно с 2015 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве, в рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!», состоялся гала-концерт. Свои песни зрителям спели любимые эстрадные артисты. В роли ведущих выступили актеры Екатерина Гусева и Дмитрий Дюжев.
Со сцены Кремлевского дворца звучали не только песни, но и слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, которые стали на мероприятии почетными гостями. В зале также присутствовали военнослужащие - участники специальной военной операции на Украине, а также кадеты и представители молодежных патриотических организаций.
Перед началом концерта зрители могли осмотреть выставку проекта «Аллея Российской Славы», а также написать и отправить поздравительные открытки с Днем Победы.