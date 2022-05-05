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СМИ: Минфин предложил новую систему налога на прибыль компаний с филиалами

Максим Крюков
04:00 05.05.2022
Как утверждают в Минфине, нововведения обеспечат более справедливое зачисление налога в региональные бюджеты.
СМИ: Минфин предложил новую систему налога на прибыль компаний с филиалами
© Фото: Steve Buissinne, Pixabay
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Министерство финансов РФ планирует ввести изменения в систему распределения налога на прибыль компаний, у которых есть филиалы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда», - приводит слова представителя пресс-службы министерства РБК.

Отмечается, что сейчас компания и ее филиалы направляют в бюджет своих регионов денежные средства, которые пропорциональны своим долям прибыли. Для расчета показателей налогоплательщик может выбрать средневзвешенную численность работников или фонд оплаты труда филиала. Как подчеркнули в ведомстве, существующая система экономически оправдана, так как сумма налога на доход преимущественно уплачивается в бюджеты тех регионов, где создано большее число рабочих мест и располагается основная часть производственной базы. Но в таком случае уровень заработной платы в субъектах РФ может значительно отличаться.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых антикризисных мер в условиях экономических санкций. Большинство из них направлены на поддержку налоговой сферы.

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