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Уникальные галеры времен Петра Великого: что обнаружили в ходе экспедиции РГО в Финском заливе

Максим Крюков
03:28 05.05.2022
По данным Центра подводных исследований РГО, найденное затонувшее судно может оказаться галерой Петровской эпохи.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В настоящее время специалисты Центра подводных исследований РГО ведут работы в Пильском проливе (Финский залив), где были обнаружены останки подводных фортификационных заграждений, произведенных по указу Петра I. Вторым объектом обследования станет одиночный корпус судна, обнаруженный специалистами ЦПИ РГО мористее вышеупомянутого археологического комплекса. По своим линейным измерениям и особенностям конструкции, судно с высокой долей вероятности может быть классифицировано как шестнадцатибаночная галера Петровской эпохи.

Экспедиторы ЦПИ РГО в исследованиях используют подводного робота. Работа на глубине двенадцать метров при температуре воды всего в один градус идет максимально осторожно.

Самым интересным артефактом из тех, что поднимают на поверхность водолазы, является «кница» - изогнутый упор, с помощью которого крепились доски корпуса. Она состоит из цельного дерева, и уже только по этому конструктивному элементу ученые могут делать выводы о возрасте найденного судна.

«Древесина очень прочная, сломать эту кницу практически невозможно. Если бы она была наборная, она бы легко ломалась. Это характерный признак для старых деталей корабля», - отметил подводный археолог ЦПИ РГО Роман Прохоров.

На трехмерной модели судна хорошо различим так называемый «шпирон» - особый клюв на носу, с которого корабли противника брали на абордаж, изогнутые шпангоуты, низкие борта. Узкий корпус длинной в тридцать метров и шириной в пять с половиной - точное совпадение с описаниями шестнадцати баночных галер, которые строились по указу Петра I на Выборгской верфи в начале восемнадцатого века.

Благодаря многолучевому эхолоту, который ведет съемку со дна, есть возможность посмотреть реальное расположение затонувшего объекта. Сам же факт обнаружения петровской галеры в Выборгском заливе - это подлинная научная сенсация.

До сих пор в российских территориальных водах никому не удалось обнаружить ни одной галеры, поэтому эту находку Центра Подводных исследований РГО можно считать уникальной. Именно благодаря успешным действиям весельных галер, которые легко заходили в узкие скалистые острова у морских берегов Балтики, Петру Великому удалось победить шведов в Северной войне. Изучение потопленных судов может позволить сделать ряд открытий.

«Объект точно старый, он очень похож на представителя галерного флота, осложняется задача по идентификации тем, что никто не знает, что такое галера русская, есть домыслы, есть изучения, но нет ни одного образца, ни одного подлинного чертежа», - сказал Сергей Фокин, исполнительный директор Центра подводных исследований РГО.

Всего в пяти километрах от затонувшей галеры водолазы обнаружили еще восемь корпусов судов. Вероятно, что русские моряки более трех веков назад затопили их для того, чтобы перекрыть узкий фарватер - безопасный путь для плавания судов среди препятствий - между островами.

«Мы нашли древнейший укрепрайон, который защищал крепость Выборг от нападения противника», - заявил научный консультант ЦПИ РГО Андрей Лукошков.

На дне этой местности покоится целая «коллекция» разных типов кораблей Петровской эпохи. Обследование их только началось, но вероятно, что исследователям удастся найти и вернуть из небытия предметы, которые станут уникальными экспонатами российских музеев.

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