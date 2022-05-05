Трое погибли, четверо ранены: вооруженные мужчины напали на людей в Израиле

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Трое человек убиты, четверо получили ранения в результате нападения с использованием огнестрельного оружия и топора в городе Эльад в Израиле. Об этом сообщает радиостанция Kan.

Утверждается, что сейчас полиция ведет розыск нападавших. В совершении атаки подозревают двух террористов. Местные власти обратились с просьбой к жителям города оставаться в своих домах, цитирует ТАСС сообщение израильского СМИ.

В апреле неизвестный открыл стрельбу по людям в кафе на юге Израиля. По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадали пять человек. Стрельба произошла всего через два дня после происшествия в другом заведении в южной части страны. Состояние двух раненых оценивалось как тяжелое, а трех других - как средней тяжести.